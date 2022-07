Tutto pronto per il trasferimento di Robert Lewandowski al Barcellona. Intanto, il Bayern Monaco allontana un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo per sostituire il polacco

Ci siamo ormai per il passaggio di Robert Lewandowski al Barcellona, che sarà finalizzato nelle prossime ore dal club blaugrana.

Il bomber polacco chiude la sua avventura – ricca di successi e di gol – con la squadra bavarese, ripartendo dal Barça dopo la volontà chiara di interrompere il rapporto con il Bayern per provare una nuova esperienza.

A suggellare il trasferimento di Lewandowski ci ha pensato questa mattina anche Oliver Kahn, CEO del sodalizio campione di Germania: “Abbiamo raggiunto un accordo verbale con il Barcellona per Lewandowski. Adesso dobbiamo completare solo il passaggio dei documenti – ha sottolineato l’ex portiere alla ‘Bild Sport’ – La sua cessione non è arrivata prima perché non c’era un’offerta congrua al valore del giocatore. Adesso questa proposta economica è arrivata e dunque ci sono i presupposti per il trasferimento”.

Calciomercato, il Bayern Monaco chiude a Ronaldo: “Non ci interessa”

Ma chi sarà adesso il sostituto di Lewandowski al centro dell’attacco del Bayern Monaco? Non si spengono le voci in particolare su Cristiano Ronaldo, pronto al divorzio con il Manchester United. Hasan Salihamidzic allontana però una possibile offensiva per l’ex fuoriclasse della Juventus: “Sapete il grande rispetto che ho per Cristiano, per la sua carriera e per tutti i suoi successi. Ma lo ripeto ancora una volta: Ronaldo non rientra nei nostri programmi“, le parole del Ds del Bayern a ‘Sport1’.