Sta per giungere ai titoli di coda la telenovela Lewandowski. Bayern e Barcellona discutono dei bonus, possibile un accordo già nelle prossime ore

Robert Lewandowski sta facendo di tutto e di più (in ritardo agli allenamenti, sedute molto molto blande…) per farsi cedere al Barcellona. Il Bayern Monaco è furioso, ma coi blaugrana – secondo quanto raccolto da Calciomercato.it – l’accordo non è così lontano. Tanto che non è impossibile un principio di intesa già nelle prossime ore, comunque prima della presentazione della squadra che avverrà nella giornata di domani.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, ora la discussione tra i club verte principalmente sui bonus in aggiunta ai circa 50 milioni cash. L’offerta appunto da 50 è arrivata e soddisfa il club teutonico perché è la cifra a cui puntava fin dall’inizio.

Per quanto riguarda i bonus, il Barça ritiene ancora che siano troppo alti. Ciò però non dovrebbe ostacolare l’intesa che, ripetiamo, appare destinata ad arrivare a breve. In questo modo il bomber polacco eviterebbe di partire per la tournée negli Stati Uniti (partenza prevista per lunedì) e di realizzare finalmente il suo desiderio: giocare per il Barcellona.