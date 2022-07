Le ultime sul Milan nella diretta Twitch della CMIT TV. Nostro ospite l’avvocato di fede rossonera Giuseppe La Scala

Ospite della diretta Twitch della CMIT TV l’avvocato di fede rossonera Giuseppe La Scala. Con lui si è parlato di calciomercato Milan, nello specifico di Rafael Leao ancora al centro delle voci viste le difficoltà per il rinnovo del contratto.

Nelle scorse settimane Leao è stato accostato al Real Madrid, negli ultimi giorni invece al Chelsea. I ‘Blues’, è stato scritto, sarebbero pronti a mettere sul piatto qualcosa come 100 milioni di euro, una cifra che farebbe vacillare il club targato Red Bird.

Calciomercato, La Scala alla CMIT TV: “100 milioni per Leao e il Milan glielo porta in braccio”

“Vendere Leao per fare tre colpi? Credo che nessuna squadra di calcio nicchierebbe di fronte a una proposta da 100 milioni. Il Milan glielo porta in braccio, non c’è alcun dubbio. Un asso in squadra fa sempre comodo, ma 100 milioni fanno più comodo nei conti delle società”.