ESCLUSIVO | Sampdoria, uno svincolato per l’attacco di Giampaolo

Nome nuovo in ottica calciomercato Sampdoria. Per l’attacco di Giampaolo sondato uno svincolato con un passato in Italia

C’è grande fermento intorno al reparto offensivo della Sampdoria. Al momento l’unico punto fermo è rappresentato dal veterano Fabio Quagliarella, che ha da poco rinnovato il suo contratto per un’altra stagione.

La rosa di Marco Giampaolo, al momento, abbonda di prime punte, molte delle quali sono rientrate dai prestiti. Il club blucerchiato, tuttavia, non sembra intenzionato a puntare sui vari Bonazzoli, Torregrossa, La Gumina e De Luca per i quali si sta cercando una sistemazione, possibilmente con cessione a titolo definitivo, per fare cassa. Da valutare, poi, la situazione di Francesco Caputo, sebbene l’interesse della Lazio si sia un po’ raffreddato nelle ultime settimane. Una volta perfezionate le uscite, i liguri penseranno a rinforzarsi. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Samp ha sondato il terreno per Guven Yalcin, eclettico attaccante turco con passaporto tedesco classe 1999, che si è appena svincolato dal Besiktas dopo una stagione con 30 presenze condite da 6 gol e 3 assist. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia, dopo il breve prestito nella seconda parte della stagione 2020-21 al Lecce in Serie B.