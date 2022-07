Il Milan ora trema: trasferimento diretto alla rivale

Il Milan potrebbe perdere uno dei suoi grandi obiettivi sul calciomercato. I rossoneri devono fare i conti con una folta concorrenza

Il Milan lavora sul calciomercato un po’ sotto traccia e finora senza grossi acuti, ma qualche bolle in pentola e neanche di piccolo.

I rossoneri hanno perso Franck Kessie a parametro zero e ancora non si sa quale sarà il futuro di Renato Sanches, individuato da tempo come possibile sostituto dell’ivoriano. Le attenzioni dei rossoneri, però, si spostano sulla trequarti, dove i milanesi potrebbero dirottare gran parte del budget sul calciomercato. Infatti, vi stiamo raccontando come stanno le cose per il colpo De Keteleare, per cui il Milan sta lavorando forte da diverse settimane. E non è l’unico nome caldo per il calciomercato rossonero, dato che c’è anche Hakim Ziyech. Per l’ex Ajax, però, le cose potrebbero presto cambiare.

Milan, aumenta la concorrenza per Ziyech

L’arrivo del trequartista ora al Chelsea in prestito sarebbe un grandissimo colpo per le esigenze rossonere. Ma il club campione d’Italia non è l’unico ad aver drizzato le antenne per il marocchino. Secondo quanto riporta ‘givemesport’, infatti, il nuovo allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, avrebbe messo gli occhi su Ziyech proprio per rinforzare la fase offensiva dei Red Devils. Il Milan ha una concorrente pesante, dunque, nella corsa al calciatore e per un vero e proprio pupillo del tecnico ex Ajax. Il trasferimento dal Chelsea allo United avrebbe del clamoroso, ma di certo di affari del genere ne abbiamo già visto sul calciomercato.