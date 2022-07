Milan, dopo un lungo tormentone possibile svolta sul fronte Renato Sanches: accettata l’offerta

Per mesi è stato il tormentone di casa Milan, ma ora la conclusione dell’affare sembra essere sempre più ad un passo. Renato Sanches è stato a lungo il grande obiettivo del Milan. Il giocatore portoghese è stato inseguito per molto tempo, corteggiato anche lo scorso gennaio ed identificato come il sostituto ideale di Franck Kessie, che ha lasciato i rossoneri per approdare a Barcellona a parametro zero.

Sanches sembrava destinato a vestire rossonero, complice i buoni rapporti tra Milan e Lille e i continui contatti tra la dirigenza rossonera e il suo agente Jorge Mendes. L’inserimento del Paris Saint-Germain ha però complicato e non poco i piani. Il ds Campos e il tecnico Galtier premono per riavere a disposizione il portoghese, che entrambi ben conoscono e la situazione sembra ormai volgere a favore dei parigini.

Milan-Renato Sanches: il Lille ha accettato la proposta del Psg

A tenere vive le speranze era il fatto che il Milan avesse trovato un accordo con il Lille, mentre l’ingaggio offerto dai parigini al portoghese era superiore rispetto a quello proposto dai rossoneri. Ora però sembrano esserci novità. Come riferisce ‘Le Parisien’, il Lille e il suo presidente Letang avrebbero accettato la proposta parigina pari a 12 milioni di euro. Una cifra inferiore rispetto a quella offerta dal Milan, ma la pressione del giocatore, che spingeva per trasferirsi nella capitale francese, sarebbe stata decisiva.

I due club starebbero discutendo gli ultimi dettagli e la fumata bianca, riferiscono da Oltralpe, potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. Un colpo che complicherebbe e non poco i piani del Milan, costretto a questo punto a guardare altrove per regalare a Stefano Pioli un rinforzo a centrocampo. Il tecnico valuterà con attenzione le situazioni di Pobega, Adli e Bakayoko e nel frattempo il club valuterà il rinforzo ideale. Diversi i nomi accostati, tra le opzioni da valutare molte parlano francese: da Veretout della Roma a Onana del Bordeaux, passando per Thuram del Nizza.