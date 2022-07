Il Milan e Ibrahimovic pronti a prolungare il loro rapporto, in arrivo il rinnovo di contratto per lo svedese

Il Milan di Pioli lavora sul campo e per la seconda parte di stagione attende Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, in questi giorni, sta svolgendo il programma di recupero per rimettersi in forma dopo l’operazione al ginocchio in una villa sul lago di Garda e intanto è pronto a firmare il rinnovo per un’altra stagione.

L’intesa potrà essere formalizzata da qui all’inizio della prossima settimana, come spiegato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Il contratto prevedrà una base fissa a cifre simboliche, con l’inserimento di ricchi bonus legati al raggiungimento di obiettivi di squadra e personali. Ibra vuole tornare in campo il prima possibile e punta a essere ancora protagonista e importante nelle sorti del Diavolo scudettato e atteso a un percorso diverso e di spessore in Champions League.