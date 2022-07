La Juventus lavora sul mercato per accontentare Allegri, il tecnico livornese ha una richiesta precisa e spinge per un ritorno

Pogba e Di Maria sono stati i primi colpi, altri ne attende Massimiliano Allegri per la sua Juventus. Il tutto, mentre i bianconeri si preparano a partire per la tournée negli Stati Uniti in preparazione al prossimo campionato.

Quattro settimane, di fatto, al via della nuova stagione e ancora tante caselle da riempire e tanti nodi da sciogliere per i bianconeri, che hanno l’intenzione di essere protagonisti da subito e non ripetere la partenza ad handicap di un anno fa. Allegri ha le idee piuttosto chiare, le ha sempre avute, su ciò che servirebbe alla sua squadra. Ecco perché ha una richiesta precisa e spinge prepotentemente per un ritorno in bianconero.

Calciomercato Juventus, Allegri non si arrende: la strategia per Morata

Secondo ‘La Stampa’, per l’attacco, piuttosto che cercare un vice Vlahovic altrove, vorrebbe nuovamente Alvaro Morata, di cui apprezza attitudine e doti tecniche, inclusa quella di poter ricoprire più ruoli offensivi. Con la consapevolezza, inoltre, del fatto che si tratterebbe di un giocatore che non avrebbe bisogno di ambientarsi. Lo spagnolo è rientrato all’Atletico Madrid ed è in tournée a sua volta con i Colchoneros, ma non sa ancora se resterà alla corte di Simeone. E dal canto suo, avvierebbe più che volentieri una terza avventura a Torino. L’intenzione è così capire i margini per una nuova intesa con l’Atletico, magari per un nuovo prestito e riscatto fissato a cifre inferiori. Ma è una partita che non si risolverà in pochi giorni.