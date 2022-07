Situazione in via di definizione per la cessione di Skriniar dall’Inter al Psg, manca poco per l’addio dello slovacco

Dopo gli acquisti, per l’Inter, è il momento di cedere. Il big che verrà sacrificato è Skriniar, per il cui addio manca però ancora qualcosa.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Psg per Skriniar si è spinto a 60 milioni più bonus. Una richiesta ancora non sufficiente per i nerazzurri, che vogliono 70 milioni complessivi per dare l’assenso definitivo all’affare. I francesi cercano di limare ancora qualcosa, ma probabilmente accelereranno per concludere entro il weekend, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, anche per aggregare il giocatore in vista della partenza per il tour in Giappone. Possibile che le parti si vengano incontro a metà strada. Salutato lo slovacco, l’Inter andrà poi all’assalto per Bremer. Già previsto un nuovo incontro con il Torino all’inizio della prossima settimana.