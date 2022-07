L’Inter potrebbe aggiungere alla propria rosa sia Gleison Bremer che Paulo Dybala: doppia cessione per finanziare questi acquisti, decisione presa

Dopo un mese di giugno alquanto scoppiettante, l’Inter resta molto attiva sul calciomercato in entrata. In queste ore, il nome di Gleison Bremer è senza dubbio quello più caldo. Un acquisto slegato dall’eventuale cessione di Skriniar al Paris Saint Germain, non a caso la dirigenza lombarda sta spingendo per chiudere l’operazione.

Anche perché c’è l’ombra della Juventus sul giocatore. I bianconeri hanno dovuto rinunciare a Koulibaly – il che era prevedibile – e, se de Ligt dovesse partire a breve in direzione Bayern Monaco, potrebbero decidere di accelerare di sorpassare l’Inter nella corsa al centrale brasiliano del Torino. Motivo per cui Marotta e Ausilio non vogliono perdere tempo. Inoltre, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’affare Paulo Dybala non è saltato, bensì congelato. Il club milanese, come noto, è bloccato dalle cessione, dunque serve prima risolvere la questione uscite.

Calciomercato Inter, Bremer più Dybala: scelto il doppio addio

A tal proposito, sulla nostra pagina Twitter vi abbiamo sottoposto un sondaggio chiedendovi appunto chi sarebbe meglio sacrificare per prendere sia Dybala, su cui ci sono anche Roma e Napoli, che Bremer. Le opzioni a disposizione erano Barella, Lautaro Martinez, de Vrij più Dumfries e, infine, la coppia Calhanoglu-Correa. La maggior parte dei voti (42%) degli utenti sono andati al duo formato dal centrocampista turco e dall’attaccante argentino. Di poco dietro, al secondo posto, si piazzano il centrale e l’esterno olandesi col 40% dei voti. Molto più distaccati Lautaro e Barella, con rispettivamente il 10% e l’8% del totale dei voti.