Svolta clamorosa nel futuro di Paulo Dybala. Ora “è fuori dalla corsa”: le ultime news legate all’ex attaccante della Juventus

Intervenuto ai microfoni della CMIT TV, Enrico Camelio ha fatto il punto sulla situazione legata a Paulo Dybala.

Il giocatore argentino più passa il tempo più sembra allontanardi dall’Inter: “Per quello che mi dicono l’Inter è fuori dalla corsa per Paulo Dybala – afferma Camelio . Lascerei ancora una piccolissima percentuale ma mi hanno detto questo. Per l’argentino è dunque derby del sud, tra Napoli e Roma. Il Milan? Può essere solo un’operazione dell’ultimo minuto”.

Altre scelte in attacco per i nerazzurri – “L’Inter ha chiuso Lukaku in 30 secondi e dove sta la firma con Dybala? La priorità è stata il belga. In Inghilterra non lo vuole nessuno. Posso dirvi che Correa e Dzeko sono fuori dal mercato”.

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere allo Roma – Secondo Ilario DiGiovambattista, di Radio Radio, l’affare sarebbe concluso: “Il calciatore argentino vestirà la maglia giallorossa – si legge su un suo tweet -. La notizia ci è pervenuta da un importante dirigente internazionale”.