Calciomercato, accordo raggiunto: Bremer arriva con lo scambio

L’Inter accelera per Bremer: giorni decisivi per portare alla corte di Inzaghi il difensore in uscita dal Torino

L’Inter pianifica l’assalto finale, indipendentemente dal futuro di Skriniar. Gleison Bremer è e resta l’obiettivo numero uno per la difesa della squadra nerazzurra.

Il club di Zhang vuole evitare brutte sorprese visto l’inserimento della Juventus, cercando di chiudere il colpo dal Torino già all’inizio della prossima settimana. Il contatto decisivo – scrive il ‘Corriere della Sera’ – potrebbe avvenire già lunedì prossimo, dopo aver in sostanza trovato la quadra già nei mesi scorsi con l’entourage del difensore brasiliano.

Su Bremer è forte anche l’interesse di Juve e Napoli, con i bianconeri in particolare che hanno messo il centrale classe ’97 in cima alla lista dei desideri se de Ligt dovesse lasciare la Continassa, direzione Bayern Monaco. Anche per questo Marotta e Ausilio vogliono allontanare un eventuale sorpasso della ‘Vecchia Signora’, accelerando per portare subito il gioiello del Torino alla corte di Inzaghi.

Calciomercato Inter, assalto finale a Bremer: l’offerta di Marotta

L’assalto decisivo dovrebbe avvenire a breve, slegato dalla possibile cessione di Skriniar. Il Paris Saint-Germain non ha ancora soddisfatto le richieste dell’Inter, che adesso non vuole più temporeggiare per assicurarsi le prestazioni di Bremer. Se con gli agenti del brasiliano c’è un patto di ferro e un’intesa di massima raggiunta da tempo, ma ancora la quadra con il ‘Toro’ e Cairo.

Il patron granata non vorrebbe scendere sotto i 40 milioni di euro e la fumata bianca potrebbe arrivare intorno ai 35 milioni, oltre a una contropartita che corrisponderebbe al profilo di Casadei. Il baby della Primavera piace molto al Torino e l’Inter lo inserirebbe nella trattativa con una formula creativa, senza perderne il controllo. Giorni decisivi per Bremer: l’Inter ha fretta di chiudere per evitare brutte sorprese.