Il Milan ha voglia di chiudere il prima possibile per il grande colpo, Charles de Ketelaere. Le ultime sull’affare

Sono i giorni e le ore di Charles de Ketelaere in casa Milan. E’ il talento belga la scelta numero uno del calciomercato rossonero.

L’obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è di regalare il classe 2001 alla piazza e a Stefano Pioli il prima possibile. De Ketelaere ha voglia di Milan e ha respinto le altre proposte, arrivata dall’Inghilterra. Il sì del talento belga è arrivato per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Ma l’intesa col calciatore non è mai stato ritenuto un problema. Serve dunque il via libera da parte del Club Brugge, che non è ancora arrivato. L’offerta da 28 milioni di euro più bonus non è bastata e non è un caso che ieri abbia disputato l’amichevole contro l’Utrecht.

Calciomercato Milan, colpo de Ketelaere: serve rilanciare

Serve spingersi oltre i 30 milioni di euro, avvicinarsi con i bonus a 35 milioni. Così il Diavolo spera di ottenere, finalmente, l’ok da parte della squadra belga. Questi giorni potrebbero essere quelli della svolta. Non è così assurdo pensare che la prossima settimana possa essere quella giusta. La trattativa, dunque, va avanti lentamente ma continua ad esserci grande fiducia. Anche perché la concorrenza, rappresentata soprattutto dal Leeds, ha compreso la volontà di de Ketelaere di vestire la maglia rossonera e al momento si è fatta da parte.