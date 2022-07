Trovata l’intesa definitiva tra la Juventus e il Palermo per il ritorno in Sicilia di Matteo Brunori. Il bomber nelle prossime ore raggiungerà il ritiro della squadra rosanero

Obiettivo raggiunto per il Palermo. Trovata l’intesa definitiva dopo l’ultimo summit per il ritorno in Sicilia di Matteo Brunori, autentico trascinatore della promozione in Serie B nella scorsa stagione.

Confermato quanto raccolto nei giorni scorsi da Calciomercato.it: mancavano gli ultimi tasselli per l’intesa tra i rosanero e la Juventus, con il bomber che torna a titolo definitivo al ‘Renzo Barbera’ per una base fissa di 3 milioni di euro più qualche bonus.

Brunori, protagonista di ben 29 reti nell’ultimo campionato di Serie C con la maglia del Palermo, firmerà un contratto quadriennale fino al giugno 2026. Gli ottimi rapporti con la Juve hanno agevolato l’affare, con la nuova proprietà dei rosanero che batte il primo colpo di spessore per cercare di essere protagonista in cadetteria e sognare subito il grande salto in Serie A. Il 27enne attaccante già nelle prossime ore raggiungerà la squadra allenata da Baldini, in ritiro a Boccadifalco da lunedì scorso.