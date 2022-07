Nel mirino del PSG continua a esserci Milan Skriniar, ma potrebbe cambiare tutto: l’Inter può ancora trattenerlo

L’Inter vuole tornare a essere la prima della classe in Serie A e il ritorno di Lukaku insieme agli altri quattro acquisti cercheranno di fare in modo che questo accada. Ovviamente dopo aver comprato, non si può non iniziare a pensare alle cessioni, tra cui una possibile eccellente.

L’indiziato numero uno continua a essere Milan Skriniar, difensore slovacco finito nel mirino del PSG. L’Inter continua a chiedere 70 milioni per il centrale, con il PSG che nel caso in cui dovesse partire Kimpembe potrebbe investire il ricavato. La permanenza di Skriniar però ancora non è da escludere, potrebbe cambiare tutto.

Calciomercato Inter, la trattativa col PSG procede a rilento: Skriniar può anche restare

Il PSG è una potenza economica nel calcio europeo e ogni volta che mette nel mirino un giocatore è difficile che se lo lasci sfuggire. Però per quanto riguarda Milan Skriniar, scelta numero del club parigino per la difesa, le cose potrebbero anche cambiare.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la trattativa con il PSG procede a rilento. Fino a questa mattina non ci sarebbero stati rilanci da parte del direttore sportivo Antero Henrique, quindi l’Inter non spinge per la cessione, anzi rimane in attesa, con la possibilità di far rimanere il centrale. Con Skriniar la questione rinnovo non è un problema, anche se dopo i tanti investimenti e l’obiettivo Bremer, per questioni di bilancio far rimanere lo slovacco non sarebbe semplice. A risolvere tutto potrebbe essere però anche l’eventuale uscita di de Vrij. Dunque l’Inter aspetta una mossa del PSG, ma qualora non dovesse arrivare, cosa difficile, potrebbe anche pensare di trattenere Skriniar.