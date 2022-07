L’Inter non toglie gli occhi da uno dei talenti più interessanti del calcio francese: operazione economicamente importante, la pista è concreta

Per l’Inter è un altro momento decisivo di questo mercato. Dopo i tanti acquisti e gli addii di queste settimane che hanno aperto in maniera scoppiettante la finestra estiva, ora i nerazzurri sono in un momento di studio e di trattative. Il focus è ovviamente sulla difesa, con la questione Bremer sempre in cima ma che può vivere l’accelerata decisiva a breve. Nonostante gli inserimenti di altre squadre, che siano estere o italiane (la Juve). Allo stesso tempo il dossier Skriniar resta di primaria importanza, con la cessione al PSG che deciderà le sorti del mercato interista in questi giorni.

Non solo, sullo sfondo resta Dybala che aspetta segnali in uscita da parte dei nerazzurri, Sanchez in primis e verosimilmente anche uno tra Dzeko e Correa. Ma per Marotta non è l’unica pista per l’attacco, visto che nel mirino è finito uno dei talenti francesi più importanti attualmente. L’Inter lavora anche sul futuro, lo dimostra anche il colpo Asslani che è proprio nell’ottica di ringiovanire la rosa. In questi giorni il nome è quello di Arnaud Kalimuendo, di proprietà del PSG. È un classe 2002, è stato in prestito al Lens in questi due anni con buonissimi risultati e attirando su di sé le attenzioni di diverse società.

L’Inter su Kalimuendo, ma occhio al Leeds: la situazione

Come riporta ‘L’Equipe’, nelle ultime ore il Leeds sta scalando posizioni e starebbe intensificando i colloqui e le trattative con il PSG per Kalimuendo. Sabato la squadra di Galtier partirà per la tournée in Giappone, ma non è affatto detto che sull’aereo ci sarà anche il giovane attaccante. Che ha un contratto coi francesi fino al 2024, su di lui ci sono diversi club ma appunto il Leeds avrebbe mosso passi concreti con l’Inter che resta alla finestra. In particolare l’affare sarebbe da circa 25 milioni, ovvero 22 più 3 di bonus.

Ma l’ostacolo, come conferma il quotidiano francese, è più che altro la volontà del giocatore. Kalimuendo, infatti, non esclude a priori il Leeds, 17esimo in Premier la scorsa stagione, ma apprezza parecchio anche l’interesse dell’Inter. Per cui, sostanzialmente, attende magari qualche mossa dai nerazzurri. Che stanno parlando col PSG già per Skriniar, nelle discussioni è entrato anche il talento del 2002 ma in ogni caso potrebbero essere due operazioni completamente distinte.