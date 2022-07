Vittoria per la Roma in Portogallo nella prima amichevole stagionale: battuto il Sunderland 2-0 con i gol di Felix e Zaniolo

Finisce 2-0 la prima vera uscita stagionale della Roma di José Mourinho. Impegnata in Algarve la squadra giallorossa ha superato per 2-0 il Sunderland, club che giocherà questa stagione in Championship, la Serie B inglese.

Buoni segnali per José Mourinho, anche da alcuni giovani impiegati dal tecnico portoghese. Il primo tempo si è giocato a ritmi bassissimi e l’unica occasione è stato il palo colpito da Smalling sugli sviluppi di calcio di punizione. La ripresa invece si è aperta con una buona occasione per gli inglesi: bella parata di Svilar dopo un errore di Veretout. A sbloccare il match è stato Felix su assist di Darboe. Lo stesso attaccante ghanese ha poi fornito l’assist per il raddoppio di Zaniolo.