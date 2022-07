Il futuro di Matthijs de Ligt è argomento caldissimo sul calciomercato. La trattativa tra Juventus e Bayern Monaco va avanti, intanto oggi è stato delirio per il calciatore

Matthijs de Ligt è il calciatore che, in questo momento, sta infiammando il calciomercato. Il difensore centrale potrebbe presto lasciare la Juventus, ma c’è chi ancora non si è rassegnato.

L’olandese, infatti, è finito prima nel mirino del Chelsea, poi del Bayern Monaco. E proprio i bavaresi ora sono in assoluta pole position per acquisire le prestazioni dell’ex Ajax, vista anche la scelta del difensore. Insomma, sulle qualità di de Ligt ci sono pochissimi dubbi e le trattative sul calciomercato ne sono chiara dimostrazione. La Juventus lo terrebbe volentieri e anche i suoi tifosi. Quanto successo pochi minuti fa su Instagram ne è prova indiscutibile.

Tifosi scatenati sotto il post di de Ligt: cosa è successo

De Ligt poco prima delle 20 ha pubblicato un post sul suo profilo, scrivendo: “Back to training”, caratterizzato anche da due pallini bianchi e neri. I tifosi non avevano occasione migliore per esprimere ancora una volta il loro affetto per l’ex Ajax. È così che, come vi mostriamo di seguito, molti fan gli hanno commentato di rimanere in bianconero.

Non sono stati solo i tifosi della Juventus a esprimersi tra i commenti. È possibile trovare anche diversi fan bavaresi che gli consigliano chiaramente: “Vieni al Bayern”. Insomma, de Ligt lo vogliono proprio tutti e lo vorrebbero anche al Barcellona a giudicare dai commenti. La telenovela finirà a breve, ormai è questione di tempo.