La Juventus valuta la cessione di de Ligt, ma l’addio dell’olandese mette in seria difficoltà i bianconeri: l’avviso al club

Uno dei fronti più caldi, forse il più caldo in assoluto, in questi giorni di mercato per la Juventus è quello che riguarda de Ligt. L’olandese appare vicino alla cessione, una eventualità quella dell’addio che ha ammesso anche Allegri ieri in conferenza stampa.

Il forcing del Bayern Monaco, visto anche il colloquio di lunedì con Salihamidzic alla Continassa, si fa concreto. La quadra non c’è ancora, ma i bavaresi fanno sul serio e se si avvicineranno in maniera sensibile alla richiesta bianconera (tra gli 80 e i 90 milioni di euro, ndr), l’affare andrà in porto. Juventus che a questo punto si sta guardando intorno per il sostituto. Anche se un primo obiettivo sta già sfumando: respinto l’assalto a Koulibaly, diretto al Chelsea.

Juventus spalle al muro con la cessione di de Ligt: “Gli eredi costano troppo”

Quello del sostituto dell’olandese, secondo Stefano Agresti della ‘Gazzetta dello Sport’, è uno scenario piuttosto complicato al momento. “La cessione di de Ligt per la Juventus rischia di essere un grosso problema – ha spiegato a ‘Radio Radio’ – Una partenza del genere andrebbe colmata con un difensore all’altezza, ma con Koulibaly ormai destinato al Chelsea, e con Bremer su cui l’Inter resta in vantaggio, bisognerebbe andare a cercare all’estero. I difensori all’estero però costano tanto in termini di cartellino e guadagnano altrettanto. E’ una situazione che per la Juventus non è facile”.