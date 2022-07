Cristiano Ronaldo mostruoso: offerti 250 milioni d’ingaggio

Il destino di Cristiano Ronaldo è in bilico, anche quest’estate. Nuova offerta shock per il campione portoghese: sul piatto 250 milioni d’ingaggio

Cristiano Ronaldo non è solo uno dei calciatori più decisivi dell’ultimo ventennio, ma uno dei più forti della storia.

L’attaccante portoghese non fa parlare di sé solo per i gol, gli assist, le giocate, dato che negli ultimi anni ha letteralmente monopolizzato anche il calciomercato. Prima il passaggio a suon di milioni e aspettative dal Real Madrid alla Juventus. Poi, un po’ con l’amaro in bocca, il ritorno al Manchester United, ma anche in questo caso non è andata benissimo. Quest’estate potrebbe essere nuovamente bollente per CR7 e l’ultima offerta sul piatto lo dimostra.

Offerta shock per Cristiano Ronaldo: 250 milioni in due anni

Le ultime notizie che arrivano sul fronte Ronaldo sono decisamente sorprendenti. Secondo quanto riferiscono ‘TVI e CNN Portugal’, infatti, dall’Arabia Saudita sarebbe arrivata un’offerta monstre per convincere l’attaccante ad accettare la destinazione. Sul piatto 300 milioni totali e in particolare 250 di ingaggio in due anni (125 a stagione). I restanti 50 sono così divisi: 30 per il Manchester United e 20 per l’intermediazione. Vedremo come evolverà la pista nei prossimi giorni, ma di certo stiamo parlando di numeri spaventosi e destinati a cambiare il calciomercato.