Lugano-Inter, Lukaku sotto attacco: “Imballato e appesantito”

Il ritorno di Romelu Lukaku ha esaltato i tifosi dell’Inter. Ora, però, arrivano anche le prime critiche per la punta belga durante l’amichevole contro il Lugano

Romelu Lukaku sarà un calciatore importantissimo per l’Inter del prossimo anno, non ci sono dubbi. Il centravanti è tornato in nerazzurro per sua chiara e forte volontà, dopo un trasferimento al Chelsea che non ha dato i suoi frutti.

Oggi Big Rom era il più atteso nell’amichevole contro il Lugano. Il feeling con i vecchi compagni di squadra si è notato, soprattutto con Lautaro Martinez, grande amico e partner d’attacco nella sua prima esperienza a Milano. Il belga quest’oggi ha giocato 67 minuti, mettendo in evidenza i pezzi forti del suo repertorio e la sua straripante fisicità. Molti tifosi hanno apprezzato la partita del belga, finito ben presto in tendenza su Twitter. Altri, invece, hanno sottolineato come il calciatore sia ancora in ritardo di condizione.

Lugano-Inter, Lukaku subito criticato

Non sono stati pochi, infatti, a esprime qualche perplessità sulla condizione fisica e in generale sulla prestazione del nuovo numero 90. Diversi utenti su Twitter hanno commentato con ‘imballato’, altri con ‘appesantito’. Insomma, sono ancora le prime fasi della preparazione e il belga a molti è parso fuori di condizione. Vi mostriamo di seguito diversi tweet su questa scia.

anche lukaku è appesantito — Alessio (@Alessio95983803) July 12, 2022

Comunque bene, Lukaku un po’ appesantito ma si muove — Roberto (@Roberto23186246) July 12, 2022

Non aspettatevi nulla dai gosens e lukaku ora

Sono dei Diesel

Asllani invece è Mercedes albanese 😅 — Erion (@erion101010) July 12, 2022

Se vi sorprendete che un giocatore dalla struttura di Lukaku, dopo una settimana di ritiro, non sia brillante, sciolto ed in forma è un problema vostro. No suo. — Bubu (@Bubu_Inter) July 12, 2022

Handicap: crepa

D’Ambrosio: 5,5 (solo per il gol)

Darmian: 2

Fontanarosa: 6

Bellanova: 3

Ass l’ano: 4,5

Agoume: 6

Mkhitaryan: SV

Gosens: 4

Lukaku: 5

Lautaro: OUT — IL BELLANOVIANO (@sauIsuning) July 12, 2022

Asslani è bravo e ha temperamento da big ma è parecchio impreciso.

Mkhtaryan e Lukaku palesemente in ritardo di condizione. Lautaro il solito.

Ma la cosa più drammatica è la perdita di Perisic rimpiazzata da Gosens e Bellanova. Siamo sterili e prevedibili. We all need Dybala. — NackAntiSuning (@NackaSkoglund89) July 12, 2022