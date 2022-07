Zaniolo subito alla Juventus: l’indizio sfuggito a tutti

La Roma vola in Portogallo per il ritiro estivo, ma la partenza nasconde una curiosità sul futuro di Nicolò Zaniolo

Terminata la prima settimana di ritiro per la Roma, che si è radunata lunedì scorso al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, dove si è allenata con doppie sedute ogni giorno.

Oggi, dopo la seduta di allenamento mattutina, la squadra di Mourinho è arrivata a Fiumicino per salire sull’aereo che la porterà ad Albufeira, in Portogallo, dove disputerà le prime quattro amichevoli contro: Sunderland (domani alle ore 12 italiane, ndr), Portimonense, Sporting Club de Portugal e Tottenham. Tra i più attesi all’aeroporto ovviamente c’era Nicolò Zaniolo, al centro delle dinamiche di calciomercato. Proprio il suo outfit ha svelato una curiosità sul suo futuro.

Calciomercato Roma, Zaniolo in viaggio senza bagagli: possibile indizio per il futuro

Nicolò Zaniolo continua a essere al centro del calciomercato in uscita della Roma. La squadra capitolina e la Juventus stanno continuando a trattare per il passaggio in bianconero del numero 22 giallorosso. Mentre l’accordo tra le due società ancora non è arrivato, Zaniolo oggi ha incuriosito con il suo outfit per il viaggio in Portogallo. Infatti il numero 22, con le cuffie in testa, aveva con sé solamente uno zainetto in spalla, mentre la maggior parte dei suoi compagni aveva il trolley o un borsone. Avere solo uno zaino significherà restare poco in Portogallo e fare ritorno a breve in Italia per perfezionare il suo trasferimento? Lo scopriremo nei prossimi giorni e soprattutto dipenderà dalla Juventus.