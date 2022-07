Il Milan si muove in attacco, stavolta anche in uscita: ecco il comunicato ufficiale sull’addio

Mentre Pioli aspetta sviluppi ulteriori sui colpi in entrata per l’attacco del Milan, intanto di colpo ne è arrivato uno in uscita. I rossoneri continuano a trattare De Ketelaere, per cui si aspetta di trovare l’intesa con il Bruges. I colloqui proseguono, ma ogni ora che passa il talentino classe 2001 sembra più vicino al Milan che comunque sborseranno circa 30 milioni. E poi cercherà di chiudere anche per Hakim Ziyech, che sarebbe forse il vero grande colpo di Maldini.

Due acquisti importanti che però dovranno inserirsi in una rosa da sfoltire e da alleggerire. Per questo i rossoneri hanno lavorato parecchio anche in uscita e in questi minuti è diventato ufficiale l’addio di Samu Castillejo. L’esterno spagnolo torna in Spagna, più precisamente al Valencia di Gennaro Gattuso. Il comunicato del club meneghino: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Castillejo Azuaga al Valencia CF”. E poi anche la nota degli spagnoli: “Il Valencia CF ha raggiunto un accordo per la firma di Samu Castillejo per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2025″. Una cessione che può essere propedeutica a un nuovo acquisto, in primis De Katelaere ma soprattutto – vista la posizione e il ruolo di Castillejo – Ziyech.