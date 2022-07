Resta incerto il futuro di Paulo Dybala, attaccante svincolato dalla Juventus: aumentano le perplessità sulla mancata firma della ‘Joya’ con l’Inter

Paulo Dybala è il rebus dell’estate. Quale sarà la prossima squadra della ‘Joya’? A questa domanda, a sorpresa, non c’è ancora risposta. Ad oggi, martedì 12 luglio, l’attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, non ha ancora trovato una nuova destinazione dove proseguire la propria carriera.

La convinzione generale nelle scorse settimane, a detta di molti, era che l’Inter e Dybala sarebbero convolati a nozze. Convinzione, poi, scemata col tempo. L’amministratore delegato del club nerazzurro, Giuseppe Marotta, portava avanti i contatti col classe ’93 da tempo e aveva avviato una vera e propria trattativa con tanto di prima proposta ufficiale. Nonostante ciò, la dirigenza lombarda ha letteralmente congelato l’operazione, dando assoluta priorità al ritorno di Lukaku. In tal senso, aumentano le perplessità sulla mancata firma con l’Inter e sul lavoro svolto dall’agente Antun. Sull’argomento è intervenuto, sul suo profilo Twitter, il noto giornalista Giovanni Capuano: “Dybala pianifica la preparazione da solo in attesa di una squadra, ma il primo passo sarà chiedere conto ad Antun dell’accordo con l’Inter non sottoscritto in tempo davanti a tre proposte presentate per iscritto. Sarei curioso di sentire le risposte dell’agente…“.

Calciomercato Inter, Capuano du Dybala: “Chiederà conto ad Antun”

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’Inter è rallentata dalle cessioni, ma l’affare non è ancora saltato. Certamente, però, la ‘Joya’ ora si guarda attorno, visto che per la ‘Beneamata’ non sarà semplice arrivare ad una chiusura positiva. In Serie A, come noto, c’è l’interesse (anche se finora nulla di concreto) da parte di Milan, Napoli e Roma, mentre all’estero potrebbe affondare il Manchester United nel caso andasse via Cristiano Ronaldo. I giallorossi targati Jose Mourinho, dal canto loro, potrebbero pensarci seriamente, se Zaniolo dovesse partire in direzione Juventus. Al momento, però, il futuro di Dybala resta incerto.