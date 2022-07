Inter, Inzaghi perde subito due giocatori per infortunio

Inter, in vista della prima amichevole già problemi per Simone Inzaghi: due assenze per infortunio contro il Lugano

L’Inter inaugura la sua stagione con la prima gara amichevole, contro il Lugano, tradizionale appuntamento dell’estate nerazzurra. Contro gli svizzeri, prima sgambata per gli uomini di Inzaghi dopo i primi giorni di lavoro, per valutare i progressi nella condizione e fare i primi test tattici. Ma il tecnico interista deve già fare i conti con qualche problema di formazione a causa di due assenze per infortunio.

Come riportato da Sky Sport, infatti, non ci saranno Gagliardini e Pinamonti. Il centrocampista fuori a scopo precauzionale, nella prossima amichevole a Ferrara potrebbe esserci. L’attaccante invece ha un leggero risentimento ai flessori della coscia destra. Per entrambi, si preferisce non rischiare, con il calciomercato in corso e una partenza che molto probabilmente potrebbe riguardare entrambi. Pinamonti, in particolare, è in attesa di Atalanta o Fiorentina. Ci saranno in campo, invece, Mkhitaryan, Lukaku e Lautaro Martinez.