Ronaldo ci ripensa e accetta: “Lo sponsor paga metà ingaggio”

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad attirare l’attenzione sul calciomercato. Nuova indiscrezione in diretta sul portoghese

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti della storia del calcio. E questo porta inevitabilmente a catalizzare continuamente rumors e attenzioni sul portoghese, anche perché negli ultimi anni di notizie ne ha portato molte. E fa decisamente la differenza a suon di gol.

Nell’ultima stagione ha segnato, e non poco, al Manchester United e dopo l’addio alla Juventus. Quest’estate, però, potrebbe arrivare un altro trasferimento per l’attaccante e non in una squadra banale. Si è parlato del Paris Saint-Germain, di un clamoroso ritorno al Real Madrid e persino di uno sbarco a Roma col connazionale Mourinho. E’ il Bayern Monaco, però, che sembra fare sul serio per Ronaldo, anche perché c’è un certo Robert Lewandowski che potrebbe presto cambiare aria. E grandi novità stanno arrivando in tal senso anche nelle ultime ore.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco: ora l’affare può decollare

Ne ha parlato in diretta su CMIT TV, infatti, il giornalista e telecronista sportivo Stefano Benzi: “Abbiamo notizie indirette, pare che vada al Bayern Monaco“, annuncia subito. “Pare che ci stiano ripensando, anche perché sembra che il ragazzo abbia abbassato le pretese con uno sponsor tedesco che sarebbe pronto a sobbarcarsi il 50% dell’operazione. L’arrivo di Ronaldo sblocca Lewandowski che a sua volta sbloccherebbe altri meccanismi”. Insomma, la doppia operazione ora può davvero decollare e rappresenterebbe un vero e proprio terremoto sul calciomercato.