Ultimatum a Zaniolo: “Non può perdere altro tempo”

Occhi puntati sul futuro di Nicolò Zaniolo, al giocatore della Roma arriva un ‘avviso’ piuttosto esplicito

Il nome di Nicolò Zaniolo è uno dei più caldi in vista della prossima stagione calcistica, per vari motivi, piuttosto noti. Il talento della Roma, classe 1999, dopo un’annata in cui ha fatto vedere le sue doti solo a sprazzi, ma con un fisiologico ‘rodaggio’ dopo due gravi infortuni consecutivi.

Adesso è atteso a ritrovare definitivamente i livelli che lo avevano proiettato da subito verso una grande carriera. Bisogna capire anche, tuttavia, con quale maglia giocherà. Il rinnovo con la Roma appare lontano e gli scenari per una sua cessione prendono sempre maggior consistenza. Con la Juventus che appare in pole position per accaparrarselo. Quale che sia la maglia che indosserà in questa stagione, quella giallorossa o quella bianconera, a Zaniolo arriva un monito ben preciso.

Italia, Mancini avverte Zaniolo e non solo: “Scamacca devi metterci qualcosa in più”

E’ quello del Ct dell’Italia, Roberto Mancini, che, intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, spiega: “Non so cosa sarebbe meglio per lui, ma deve capire la fortuna che ha avuto, di trovarsi in un lampo nella Roma e in Nazionale. Non può perdere altro tempo e occasioni, non può disperdere il talento che ha”. Un monito chiaro, che parzialmente il Ct rivolge poi anche a Gianluca Scamacca: “Ha tutto per essere un grande centravanti, lo sa. Ma deve metterci qualcosa in più dal punto di vista del carattere, quando il livello si alza fisico e tecnica aiutano, ma non bastano”.