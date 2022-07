Calciomercato Milan, arriva la rinuncia: il prezzo è fissato

Milan, novità in vista per la trattativa: arriva la rinuncia e nel frattempo il prezzo è stato fissato

Charles De Ketelaere è il grande obiettivo di mercato del Milan. Il club rossonero vuole rafforzare la propria trequarti e ha individuato nel mancino belga del Club Brugge il giocatore giusto per fare il salto di qualità al proprio reparto. La pista è molto calda, il Milan ha alzato la propria offerta e il giocatore vuole vestire rossonero.

Le qualità del ragazzo non sono però passate inosservate e anche altri club lo hanno seguito con attenzione. Oltre al Milan la squadra che più si è attivata è stata il Leeds. Sembra però che gli inglesi, ora, abbiano deciso di mollare la presa. Lo riporta il giornalista belga Alexandre Braeckman, dell’emittente belga ‘RTL Sport’.

Milan, il Leeds molla De Ketelaere

Braeckman ha sottolineato come il Leeds abbia deciso di mollare la presa nei confronti del talento classe 2001. Il club inglese sarebbe infatti rassegnato nel perdere il giocatore, sapendo la sua preferenza per il Milan. La dirigenza rossonera composta da Maldini e Massara però, riferiscono dal Belgio, non vuole spendere oltre 30 milioni di euro, ma potrebbe provare a inserire dei bonus o alcune clausole per provare a chiudere l’affare e convincere la società fiamminga che a quel punto potrebbe accettare.

Le sensazioni comunque sono positive e si stanno facendo mano a mano dei passi avanti importanti. Tutto sembra quindi procedere per il meglio, riferiscono dal Belgio. La concorrenza sembra ormai sbaragliata, il Milan sarebbe al momento da solo su De Ketelaere ed è forte della volontà del giocatore. I prossimi giorni potrebbero quindi rivelarsi decisivi per la riuscita dell’affare e l’approdo del talentuoso classe 2001 a Milano.