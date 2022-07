Ufficiale l’annuncio del rinnovo fino al 2027, una firma che complica il possibile affare per il Milan

Tra aprile e maggio il suo profilo è stato accostato al Milan con insistenza, sottolineando come i rossoneri avessero addirittura formulato un’offerta per il giovane centrocampista del Lione, Maxence Caqueret. Al momento la priorità di casa Milan, per quanto riguarda la mediana, porta a Renato Sanches, ma sul portoghese è forte l’interesse del Paris Saint-Germain.

La pista rossonera resta viva, ma sfidare i parigini non sarà facile. Il Milan avrebbe trovato l’accordo con il Lille e da questo punto di vista è in vantaggio sui parigini, che però avrebbero il maggior gradimento del giocatore. Serve dunque cercare alternative e una possibile pista poteva portare a Lione e in particolare a Maxence Caqueret. Il giocatore però ha ufficialmente rinnovato il suo contratto sino al 2027 con i transalpini. Caqueret aveva rinnovato il contratto fino al 2026 pochi mesi fa e ora ha aggiunto un ulteriore anno di contratto.

Questo il comunicato ufficiale dell’OL:

“L’Olympique Lione informa di aver prolungato il contratto del suo centrocampista Maxence Caqueret per una stagione supplementare. Il nazionale giovanile francese disputerà la sua quinta stagione da protagonista con il club, rinnovando fino al 2027”.