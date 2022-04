Offerta Milan: Maldini punta un altro francese

Il Milan guarda in Francia per rafforzare il centrocampo. Ecco l’ultima idea che arriva dalla Ligue 1 per i rossoneri

Ligue 1 terra di conquista. Il Milan continua ad essere la squadra italiana che guarda con maggiore attenzione alla Francia. Anche in estate potrebbero essere diversi i calciatori del campionato transalpino a vestire il rossonero.

Lo farà sicuramente Yacine Adli, acquistato lo scorso anno ma rimasto in prestito al Bordeaux. Il classe 2000 arriverà ancor più maturo dopo una stagione difficile con la sua squadra. Tutto lascia pensare, poi, come vi stiamo raccontando da tempo che Sven Botman sarà il primo vero colpo del Milan. Il passaggio a InvestCorp della società permetterà a Maldini e Massara di chiudere definitivamente l’affare. Il club ha ribadito all’entourage dell’olandese la volontà di puntare su di lui. L’accordo sui tre milioni di euro netti è stato già trovato a febbraio, durante l’incontro a Casa Milan.

Ma i colpi dalla Ligue 1 potrebbero essere, come detto, davvero diversi. La pista che porta a Renato Sanches resta viva ma serve trovare l’accordo con il Lille, che in totale potrebbe così incassare una cifra sui 50 milioni (Una trentina per il per il difensore, 18-20 per Sanches).

Calciomercato Milan, sorpresa dal Lione: offerta per il centrocampista

Ma il calciomercato può riservare sorprese interessanti. In Francia sono certi che il Milan si sia portato sulla tracce di Maxence Caqueret.

Il centrocampista classe 2000, che in stagione ha giocato 29 partite in Ligue e 8 in Europa League, secondo quanto riportato da ‘RMCSport’, avrebbe ricevuto un’offerta dal club rossonero. Si tratta di un centrocampista centrale che chiaramente potrebbe occupare uno dei due ruoli in cui giocano Sandro Tonali e Ismael Bennacer.

Caqueret, valutato sui 20 milioni di euro, rappresenta un’occasione di calciomercato visto il contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2023. Il Lione è intenzionato a blindare il centrocampista, co un nuovo contratto. Sul piatto ci sarebbe uno stipendio che lo porterebbe a guadagnare il quadruplo ma Caqueret sta riflettendo, attratto dall’offerta del Milan. La possibilità di giocare in Champions League sarebbe un motivo in più per dire sì al progetto rossonero. Il Lione, oggi, infatti, è ben lontano dalla qualificazione alla competizione più importante europea, essendo ottava in classifica.