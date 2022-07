Eriksen torna in un top club: firma vicinissima

Christian Eriksen, centrocampista danese ex Inter, è un obiettivo di calciomercato del Manchester United: le ultimissime notizie sui Red Devils

Christian Eriksen è sempre più vicino a tornare a vestire la maglia di un top club. Il centrocampista danese, reduce da sei mesi in grande spolvero con la maglia del Brentford, è senz’altro protagonista di una delle storie calcistiche più belle del recente passato.

Eriksen, fermato da un problema cardiaco durante la sfida con la Finlandia a Euro 2020, aveva spaventato il mondo per le sue condizioni di salute. Poi, le terapie, il ritorno agli allenamenti e, alla fine, una maglia in Premier League, quella del Brentford. Con la casacca della società inglese, Eriksen si è messo in mostra tanto da attirare le mire di un top club in cerca di rilancio.

Calciomercato, Eriksen pronto per lo United

Stiamo parlando del Manchester United che sembra sempre più vicino a portare ad Old Trafford il talento cristallino del maestro danese, un colpo a zero che andrebbe a rimpiazzare la partenza di Paul Pogba, che ha lasciato l’Inghilterra per tornare a vestire la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, Eriksen sarebbe sempre più vicino a indossare la maglia del Manchester United. I Red Devils addirittura vorrebbero avere il giocatore a disposizione già nei prossimi giorni, in occasione della tourneé in Australia.