Conte lo scarica: scelta fatta e colpo da 65 milioni in Serie A

Antonio Conte è pronto a cedere un calciatore importante sul panorama internazionale. Scelta definita per un colpo che vale 65 milioni

Il calciomercato sta entrando nel vivo e tutte le maggiori big sono impegnate sia in entrata che in uscita. È così anche per il Tottenham che, con Antonio Conte in panchina, punta ai primi posti in classifica.

E per farlo gli Spurs dovranno completare diverse cessioni e sfoltire la rosa, dopo che qualche colpo importante è già stato piazzato, l’Inter ne sa qualcosa e ci riferiamo a Ivan Perisic. Insomma, le ambizioni ci sono e le idee sono chiare. Oggi ne abbiamo parlato attraverso il sondaggio pubblicando sul nostro profilo Telegram e i nostri utenti hanno fatto una scelta piuttosto chiara.

Ndombele in uscita dal Tottenham: la scelta ormai è fatta

Tra i calciatori che potrebbero salutare Londra e che non rientrano nei piani di Antonio Conte, ci sono comunque dei profili piuttosto importanti. Nel nostro sondaggio vi abbiamo chiesto chi vorreste nella vostra squadra tra Lo Celso, Lucas Moura, Ndombele e Reguilon. A vincere è stato il centrocampista francese con il 37% dei voti.

Al secondo posto c’è Lo Celso che comunque ha totalizzato il 27%. Terzo e quarto sono rispettivamente Lucas Moura e Reguilon, con il 22% e il 14%. Insomma, Ndombele attrae ancora i tifosi nonostante alcune stagioni non al massimo e una valutazione che resta sulla carta proibitiva. Basti pensare a gennaio, quando il calciatore dal Tottenham è tornato in prestito al Lione in prestito con diritto di riscatto fissato a 65 milioni. Vedremo se quest’estate questa cifra si abbasserà, ma di certo Ndombele potrebbe interessare a molti sul panorama internazionale e anche in Serie A.