Esclusi da Antonio Conte: quattro giocatori sono pronti a lasciare il Tottenham. La Serie A potrebbe accoglierli e guarda interessata

Torna l’estate e le squadre volano fuori dall’Europa per le tournée che portano tanti soldi ai club ma che danno tremendamente fastidio agli allenatori, che non possono allenare i propri calciatori come vorrebbero.

Viaggio addirittura in Corea del Sud per il Tottenham di Antonio Conte, che nelle ultime ore , ha abbracciato il nuovo acquisto Lenglet. Ora si pensa anche al mercato in uscita e i calciatori esclusi dalla lista dei convocati sono un segnale più che chiaro di chi è pronto a fare le valigie.

Spiccano così le assenze di Harry Winks, Sergio Reguilón, Tanguy Ndombele e Giovani Lo Celso che non sono partiti con i compagni. Profili importanti, messi di fatto sul mercato dal tecnico italiano. Profili che potrebbero tornare di moda per le squadre di Serie A, sempre alla ricerca di opportunità