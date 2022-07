Coppa Italia, niente remake della finale tra Inter e Juventus: possibile un doppio derby per decidere il torneo

Un derby di Roma o Milano possibile solo in finale, mentre non potrà esserci il remake della finale della passata edizione, Inter-Juventus. Annunciato il tabellone della Coppa Italia 2022/2023, che non ha seguito un determinato sorteggio, ma ha posizionato le squadre a seconda dell’ordine di classifica, collocando l’Inter come testa di serie numero 1 in quanto vincitrice, seguendo poi l’ordine d’arrivo del campionato 2021/2022.

Testa di serie numero 2 è dunque il Milan, che si ritrova così dall’altra parte del tabellone e che potrebbe affrontare i cugini solo nel caso di arrivo in finale. Dalla stessa parte dell’Inter ci sono invece Juventus, Lazio e Atalanta. Ecco perché la finale potrebbe riservare anche un derby capitolino tra Lazio e Roma, mentre l’eventuale remake della finale della stagione appena conclusa potrebbe aver luogo soltanto in semifinale.

La competizione prevede l’esclusiva partecipazione di club di Serie A, di Serie B e quattro club di C. Le gare inaugurali saranno Bari-Padova, Sudtirol-Feralpisalò, Modena-Catanzaro e Palermo-Reggiana. I possibili quarti, invece, potrebbero essere Inter-Atalanta, Juventus-Lazio e, dall’altra parte del tabellone, Milan-Fiorentina e Napoli-Roma.