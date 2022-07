Calciomercato Juventus, de Ligt ha scelto il suo futuro: l’annuncio

Matthijs de Ligt ha preso una decisione sul suo futuro, gli scenari per la Juventus e per il difensore olandese

La Juventus accoglie oggi Di Maria e si prepara a fare lo stesso domani con Pogba per il ritorno del francese, ma il mercato bianconero vive anche delle trattative in uscita. E in questo senso, si delineano sempre con maggior chiarezza gli scenari su de Ligt.

Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, cifre alla mano, data la distanza tra proposta del club e richieste del giocatore e del suo entourage, appare ormai lontano. E la Juventus sa che questa può essere l’ultima sessione di trasferimenti in cui poter esercitare a pieno la propria forza contrattuale. Dunque, cessione sempre più vicina, con i prossimi giorni che possono essere determinanti.

Juventus, de Ligt ha deciso: conferme alle anticipazioni di CM.IT

Ieri, Calciomercato.it vi aveva anticipato della possibile risoluzione del testa a testa tra Bayern Monaco e Chelsea per de Ligt entro il weekend. In particolare, l’olandese, tra le due ipotesi, avrebbe messo il club tedesco, a quanto abbiamo appreso, in cima alle sue preferenze. E il tutto verrebbe confermato dalla ‘Bild’, per voce del giornalista Christian Falk, che riferisce su Twitter di come entro la fine della settimana il giocatore e il suo agente, Rafaela Pimenta, comunicheranno alla dirigenza della Juventus proprio la sua volontà di privilegiare il Bayern. Situazione in rapida evoluzione, dunque.