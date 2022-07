L’attaccante Luka Jovic lascia il Real Madrid e sbarca in Serie A: ora il trasferimento è ufficiale, arriva il comunicato del club

Luka Jovic in Serie A, adesso per davvero. Come vi avevamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, c’era non poco ottimismo in casa Fiorentina per chiudere questo affare. Nelle scorse ore, poi, la fumata bianca col Real Madrid.

Le due società alla fine hanno trovato un punto d’incontro tramite una formula d’acquisto molto particolare. L’attaccante ex Eintracht Francoforte approda alla corte di Italiano a praticamente a costo zero e titolo definitivo, ma ai ‘Blancos’ spetterà il 50% sulla futura rivendita. Inoltre, il classe ’97 ha firmato un accordo biennale con opzione per altri due anni e i club si divideranno l’ingaggio da 5 milioni di euro netti.

Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE l’arrivo di Jovic dal Real Madrid

Questa mattina Jovic è sbarcato a Firenze, dopodiché si è sottoposto alle visite mediche di rito e, nel pomeriggio, il sigillo sul nuovo contratto. Ora è arrivato anche il comunicato ufficiale della Fiorentina a suggellare questa unione: “La Fiorentina – si legge sul sito della ‘Viola’ – rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luka Jovic dal Real Madrid FC“.