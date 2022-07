Continua a tenere banco il futuro di de Ligt, con il difensore olandese che potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione estiva del mercato

Chelsea e Bayern Monaco guardano con molto interesse in casa Juventus e alla situazione di de Ligt, con i bianconeri in attesa di un’offerta congrua e non molto distante dalla clausola rescissoria di 125 milioni di euro del difensore olandese.

L’ex capitano dell’Ajax per una proposta economica fuori mercato potrebbe davvero lasciare Torino, con i ‘Blues’ che restano in vantaggio anche se il sodalizio campione di Germania insiste senza mollare la presa. Il futuro di de Ligt s’intreccia però con l’interesse del Chelsea anche per Jules Kounde, come l’olandese profilo molto apprezzato dal tecnico Tuchel.

Il mister tedesco ha messo in cima alla lista dei desideri i due difensori e con lo scatto del Bayern per de Ligt potrebbe rischiare di perdere il centrale di proprietà della Juve, concentrandosi così sul francese del Siviglia per sistemare la difesa della formazione londinese come scrive in Spagna il portale ‘El Nacional’.

Calciomercato Juventus, futuro de Ligt: il Chelsea vira deciso su Kounde

Sulla strada del Chelsea per Kounde ci sarebbe il Barcellona, con i ‘Blues’ però che sarebbero intenzionati a fare sul serio e a mettere sul piatto la somma della clausola rescissoria del classe ’98, compresa tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Il Barça si fermerebbe invece a 60 milioni, con i londinesi perciò in vantaggio nella trattativa. Se le cose con de Ligt e la Juventus si complicassero, quindi, la nuova proprietà del Chelsea non baderebbe a spese su Kounde accontentando così Tuchel.