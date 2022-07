Un top club ha deciso di non acquistare Cristiano Ronaldo dal Manchester United in questa sessione di calciomercato: c’è il verdetto ufficiale su CR7

Cristiano Ronaldo in cerca di una nuova squadra. Il fenomeno portoghese ha deciso di non presentarsi al raduno del Manchester United, ufficialmente per motivi familiari. In realtà appare abbastanza chiaro come abbia voglia di cambiare aria e stia sondando il terreno, tramite il prezioso di lavoro del suo potente agente Jorge Mendes, per approdare in un nuovo club.

Data la situazione critica con i ‘Red Devils’, il nome di CR7 è stato accostato a diverse compagini nelle scorse settimane. Tra queste anche il Bayern Monaco, con Lewandowski che sta spingendo per indossare la maglia del Barcellona. Nonostante la probabile necessità di intervenire nel ruolo di centravanti, i bavaresi non intendono puntare su Ronaldo. La conferma, in tal senso, arriva dall’amministratore delegato Oliver Kahn, che ha parlato così a ‘Kicker’ del campione di Madeira: “Per quanto valuti Cristiano come uno dei più grandi, il suo trasferimento non rientrerebbe nella filosofia del nostro club“.

Calciomercato, Kahn chiude le porte del Bayern a Ronaldo

Una frase che rafforza ulteriormente la posizione dei tedeschi, già chiarita precedentemente dal direttore sportivo Salihamidzic. Dunque, dove andrà Ronaldo? Il Chelsea ci sta pensando seriamente e sulle pagine di Calciomercato.it vi abbiamo raccontato del possibile intreccio con Neymar. Il nuovo proprietario dei ‘Blues’, Todd Boehly, è affascinato dall’affare CR7, anche se i ‘Red Devils’ preferirebbero non darlo a una concorrente in Premier League.

Non va ancora esclusa, inoltre, la pista Roma. Oggi ‘Milano Finanza’ ha rilanciato rivelando che i Friedkin stanno proseguendo la trattativa per riportare alla corte di Jose Mourinho l’asso portoghese e insisteranno fino alla fine. Inserito anche il Napoli nei discorsi relativi al futuro di Ronaldo, per quanto riguarda la Serie A. La telenovela è appena cominciata.