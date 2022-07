Il giornalista fa il punto sul mercato Milan: da Ziyech a de Ketelaere, passando per Bakayoko e Brahim Diaz

Il Milan è una delle squadre più attive sul calciomercato in questi giorni. I rossoneri, dopo le firme sui contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara, stanno premendo il piede sull’acceleratore per portare a casa, il prima possibile, nuovi colpi.

Intervenuto a CMIT TV, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, ha fatto il punto della situazione, partendo da Bakayoko, oggi in sede a Casa Milan: “La situazione è chiara, il Milan è pronto a rinunciarci, credo che si definirà tutto nelle prossime settimane”.

Il Milan oggi ha ultimato l’acquisto di Junior Messias. A far spazio ai nuovi acquisti potrebbe essere qualcun altro: “Addio Brahim Diaz con arrivo De Ketelaere e Zieych? Non è escluso – afferma Bianchin -, ma su Zieych dobbiamo temporeggiare un attimo. Al momento le percentuali di un suo arrivo al Milan non sono superiori al 50%”.

Una battuta anche sull’attacco che si appresta a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic: “Non sarà un problema per Giroud e Origi, si giocherà ogni tre giorni. Il francese è il titolare, il belga potrà dimostrare il suo valore. Anche De Ketelaere, se arriverà, potrà fare il falso nueve”

Pioli quanto sta incidendo sul mercato? E’ consultato per le decisioni, ma non è uno che chiama e che mette pressioni. Non è certo Conte. Renato Sanches? E0 ancora una possibilità”.