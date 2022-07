Con la Juventus è finita! Momblano: “Partenza imminente”

Dal capitolo terzini alla possibile cessione di Matthijs de Ligt: ecco le ultimissime di calciomercato sulla Juventus

Il calciomercato della Juventus si sta ‘scaldando’. In attesa dell’arrivo di Di Maria, i bianconeri sono pronti ad affondare il colpo per Zaniolo. Cherubini e soci, però, lavorano anche sul fronte uscite.

Può lasciare la Juve nelle prossime settimane Matthijs de Ligt: “Il Bayern ha grande appeal sull’olandese, però mi gioco la fiches sul Chelsea che ha avuto almeno due occasioni per sfilarsi della trattativa e non l’ha fatto – ha detto in merito Luca Momblano nella diretta di ‘Juventibus’ – Questo vuol dire che hanno pareri forti all’interno del management sul centrale bianconero”.

A brevissimo, invece, dovrebbe salutare Pellegrini: “Discorso terzini sinistro ora finito giù in agenda, ben sotto il 15% le possibilità dell’arrivo ora di un nuovo laterale mancino. Deve sbloccarsi anche il discorso Pellegrini, sembra imminente la partenza verso il Fulham. Sulle fasce la Juve potrebbe muoversi più a destra, con lo spostamento di De sciglio a sinistra”.

Calciomercato, Momblano: “Tare pronto per stare alla Juventus”

In conclusione Momblano si è espresso in modo favorevole su un possibile matrimonio Tare-Juve: “Lo vedrei bene in bianconero perché mi sembra bravo, efficace e stringato nel comunicare. Ma anche pronto per stare alla Juve, senza nulla togliere nulla a Cherubini

Tare, però, ha uno standing superiore, sa stare alla pari anche dei dirigenti internazionali più bravi”.