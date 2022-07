Momblano svela il nuovo colpo Juventus: “Scambio in A con Cuadrado”

Le ultimissime di calciomercato Juventus hanno come protagonista anche Juan Cuadrado, il cui contratto scade a giugno 2023

“Non sarei sorpreso dell’inserimento di Zakaria nella trattativa Zaniolo“. Lo ha detto Luca Momblano nella diretta Twitch di ‘Juventibus’: “Arthur dal mio punto di vista resta in ballo – ha aggiunto il giornalista di fede bianconera a proposito dell’operazione Zaniolo con la Roma – Zakaria era stato inserito anche negli ultimi tentativi con Morata. Oggi è più incedibile McKennie di lui”.

ZAKARIA – “Ti farebbe fare una plusvalenza, andando ad accontentare la Roma sulla valutazione di Zaniolo, anche se non alle cifre dei giallorossi. Non lo ritengo in pole position, ma ci credo che possa esserci stato un chiacchiericcio su Zakaria. Sono convinto che se ne parlerà ancora nelle prossime settimana. La Roma era molto forte su di lui anche prima che venisse a Torino. Serve chiarezza anche con il ragazzo però, altrimenti inizierebbe a farsi delle domande su dove sia finito. Miretti rimarrà, Fagioli si giocherà le sue carte”

Calciomercato Juventus, Cuadrado alla Roma nell’affare Zaniolo

Sempre a ‘Juventibus’ e a proposito dell’operazione Zaniolo, Momblano fa a sorpresa il nome di Cuadrado (in ‘rotta’ con la società per la questione rinnovo) come contropartita. Mourinho è un suo estimatore: “La svolta potrebbe avvenire a brevissimo perché si è trovato una convergenza su un nome, quello di Juan Cuadrado – le parole di Momblano – Ho conferme su questa cosa. Juve e Roma hanno fretta di chiudere“.