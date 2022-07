Addio Inter ma resta in Serie A: la Juventus lo aspetta

Un calciatore di proprietà dell’Inter potrebbe lasciare i nerazzurri e allo stesso tempo restare in Serie A: mirino della Juventus su di lui

Il calciomercato dell’Inter ha letteralmente entusiasmato i tifosi nerazzurri nel mese di giugno. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta, d’altronde, era stato chiaro. Si voleva consegnare nelle mani di mister Simone Inzaghi una rosa pronta entro l’inizio della finestra estiva di trasferimenti. Promessa mantenuta.

L’acquisto principale, neanche a dirlo, è stato Romelu Lukaku, tornato a Milano dopo l’avventura 2.0 tutt’altro che esaltante al Chelsea targato Tuchel. Un’aggiunta di fondamentale importanza, considerando che la ‘Beneamata’ è stata carente nel ruolo di centravanti durante l’ultima stagione. Difatti, si è sentita particolarmente la mancanza dell’apporto di un bomber in area di rigore. Ma non sono da sottovalutare anche gli altri affari portati a termine, come quello che ha portato alla corte del tecnico piacentino Asllani, nuovo vice Brozovic. Ora, però, è giunto il momento di concentrarsi anche sulle uscite. Skriniar, ad oggi, resta il maggiore indiziato: il Paris Saint Germain, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, è sempre più vicino ad assicurarsi le prestazioni del difensore slovacco. Restando sui big, nelle scorse settimane aveva detto addio a parametro zero Ivan Perisic e Stefan de Vrij potrebbe seguire le orme dell’esterno croato.

Calciomercato Inter, de Vrij può dire addio a zero: Juventus in agguato

Come noto, il centrale olandese ha il contratto in scadenza giugno 2023 e nonostante ciò non è da escludere una sua permanenza questa estate. In tal caso, l’Inter potrebbe avviare le trattative per il rinnovo, che comunque non sarebbe semplice da raggiungere, considerando che la richiesta del calciatore si aggira sui 4-4,5 milioni di euro netti. Da svincolato, come riferisce ‘Interlive.it’, potrebbe trovare un club che gli garantisce le cifre in questione. Premier League e Liga sono delle possibilità: il Barcellona apprezza da tempo il profilo di de Vrij. In Italia, invece, la Juventus sarebbe l’unica pista fattibile, con Allegri che stima l’ex Lazio.