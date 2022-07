VIDEO CM.IT – Milan al via: bagno di folla per raduno e primo allenamento

Il Milan si ritrova al via della nuova stagione, i campioni d’Italia ripartono tra ali di folla: grande entusiasmo per il primo allenamento

Il nuovo Milan prende il via per la stagione 2022/2023. I rossoneri, campioni d’Italia, si radunano a Milanello per iniziare il ritiro precampionato e difendere il titolo conquistato a maggio. Grande entusiasmo tra i tifosi, acclamatissimi i giocatori ma anche Maldini e Massara, freschi di rinnovo.

Pioli dirige il primo allenamento, che vede in campo anche Simon Kjaer al ritorno dall’infortunio. C’è Adli, acquistato la scorsa stagione e che finalmente sbarca in rossonero. Manca Giroud, che si unirà agli altri soltanto domani per motivi familiari.