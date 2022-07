Addio Milan, ha in testa solo una squadra

Il big è sempre più lontano dal Milan, già scelta la prossima destinazione. Tutti i dettagli

È il giorno del raduno dei campioni d’Italia. Oggi, a Milanello, inizierà ufficialmente la nuova stagione del Milan di Stefano Pioli.

Il tecnico ritroverà tutti i suoi big, in attesa dei rinforzi dal mercato. Per il momento, infatti, l’unico volto nuovo è quello di Origi, ma dopo i rinnovi di Maldini e Massara la dirigenza rossonera sta iniziando ad accelerare sugli altri obiettivi. Il primo nome a centrocampo resta quello di Renato Sanches, con il Milan che è però chiamato a fare i conti con il Paris Saint-Germain. Il presidente del Lille ha annunciato negli scorsi giorni: “Renato Sanches fa parte di quei giocatori ai quali resta un solo anno di contratto. Lui sarebbe già dovuto andare via la scorsa estate, al Barcellona. Ad oggi non abbiamo avuto nessun contatto con il PSG per lui e non ci hanno fatto nessuna offerta ufficiale. Ci sono altri grandi club interessati a Sanches, grosse squadre europee che hanno fatto offerte”. L’assalto del PSG è però nell’aria e rischia per il Milan di essere imminente.

Calciomercato Milan, dalla Francia: Renato Sanches vuole solo il PSG

Secondo quanto riportato da ‘lavoixdunord.fr’, Renato Sanches vuole solo il PSG e sta aspettando l’offensiva del club parigino. Un assalto che potrebbe arrivare presto e allontanare definitivamente il Milan dall’ex Bayern Monaco. Come circolato negli scorsi giorni in Francia, il Paris Saint-Germain è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro. Il centrocampista portoghese, dato ad un passo fino a qualche settimana fa, rischia così di sfumare per i rossoneri.