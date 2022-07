Juventus-Zaniolo, il calendario per il sì definitivo

La Juventus spinge per Zaniolo, i bianconeri vogliono accaparrarsi il talento della Roma: si accelera per concludere l’affare

La Juventus riparte per la nuova stagione, si prepara ad accogliere Pogba e Di Maria ma non si fermerà certo ai due colpi a parametro zero. Altri affari importanti saranno messi a segno dai bianconeri e uno degli obiettivi principali, in maniera conclamata, è ormai Nicolò Zaniolo.

La situazione del talento della Roma è nota: contratto in scadenza nel 2024, ma per ora i giallorossi non valutano il rinnovo come una priorità. Anzi valutano la cessione per monetizzare e sperano di ricavare tra i 50 e i 60 milioni dal classe 1999. Anche il Milan ha incontrato Tiago Pinto e ha parlato di Zaniolo, ma la sensazione è che la Juventus possa essere in vantaggio e che si prepari a sferrare l’accelerazione decisiva.

Juventus-Zaniolo, prima intesa: i contatti proseguono

La Juventus avrebbe già in mano l’accordo con l’entourage di Zaniolo per 4 milioni a stagione più bonus e un contratto fino al 2026. Manca l’intesa con la Roma, la proposta di prestito oneroso da 10 milioni più riscatto fissato a circa 40 milioni per il momento non scalda i giallorossi. La distanza tra le valutazioni può essere colmata con i nuovi contatti tra le parti in settimana, bianconeri e giallorossi si aggiorneranno nei prossimi giorni.