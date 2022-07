Juventus, il ‘consiglio’ ad Allegri: “Se lo prendi fai i numeri là davanti”

Massimiliano Allegri si prepara al via della nuova stagione, il ‘consiglio’ di mercato al tecnico della Juventus

La Juventus deve rialzarsi dopo due annate complicate, l’obiettivo di Allegri e dei bianconeri è tornare competitivi per il titolo. Il tecnico livornese attende buone nuove dal mercato, arriveranno Pogba e Di Maria ma sarà solo l’inizio.

Sui suoi progetti per l’annata che va a cominciare e sui suoi desideri per la squadra, parla il suo mentore Giovanni Galeone a ‘Tuttosport’, spiegando: “Occorrono altri sforzi. Oltre Di Maria e Pogba bisogna fare qualcosa in difesa per mettersi a posto. Se puntano su Bremer e Koulibaly è perfetto, de Ligt e Bonucci insieme faticavano. A Max piacciono giocatori che prediligono la tecnica, chiederà giocatori esperti e che giocano bene. L’ho sentito carico, vuole più qualità in attacco. Con un giocatore come Mahrez del Manchester City si potrebbe fare un massacro là davanti…A centrocampo ci sono già diversi giocatori, se cedi de Ligt dei soldi si possono spendere. Se Max si è pentito di aver detto no al Psg? E’ contentissimo e non ha alcun dubbio, mi ha detto: ‘Sono con gli amici e sono andato a pescare, scampi, mazzancolle…a Parigi dove li trovo?'”.