La Juve resta al palo: c’è il ‘sì’ ad un’altra squadra

Una bella fetta del calciomercato della Juventus ruota intorno al nome di Matthijs de Ligt in caso di eventuale uscita. Intanto per le entrate c’è un big europeo che potrebbe però finire altrove

La Juventus si guarda intorno in questa finestra di calciomercato estiva che sta regalando non poche emozioni e colpi di scena in Serie A. I bianconeri fronteggiano la situazione relativa a Matthijs de Ligt che ha mercato soprattutto in Premier League dove oltre al Chelsea ci sarebbe anche il Manchester City. In merito a quest’ultima nei giorni scorsi dalla società inglese sarebbe stato proposto uno scambio con Bernardo Silva, secondo Luca Momblano, ma l’offerta non ha fatto breccia nella Juventus.

Il fantasista lusitano potrebbe ad ogni modo lasciare la metà azzurra di Manchester, vista anche la grande abbondanza di scelte che presenta la squadra di Pep Guardiola, oltre agli interessamenti forti dall’estero nei suoi confronti, come quello del Barcellona.

Calciomercato Juventus, Bernardo Silva si al Barcellona: l’affare col Manchester City

Secondo quanto sottolineato da ‘Sport.es’, il Barcellona è consapevole che non sarà affatto facile ma Bernardo Silva ha fatto il suo passo ed ha chiarito all’agente Jorge Mendes che vorrebbe giocare per i catalani la prossima stagione. Il portoghese, pezzo chiave alla corte di Guardiola nelle ultime annate, ha deciso di fare un nuovo passo in carriera.

Il lusitano infatti non vede l’ora di arrivare al Barcellona ed iniziare un nuovo step della propria carriera. Il suo contratto però scade nel 2025 e il City non sembra intenzionato a scendere sotto i 100 milioni di euro. Il Barça vorrebbe abbassare di almeno 40 milioni ed in ogni caso un punto di svolta potrebbe dovrebbe essere prima la cessione o meno di de Jong. Intanto c’è il si di Bernardo Silva, ma andrà convinta la compagine inglese.