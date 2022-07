Zaniolo divide: “Si incatena alla Continassa”, “Non più di 5 milioni”

Il caso Nicolò Zaniolo continua a tenere banco sul calciomercato della Serie A e non solo: il talento della Roma divide come non mai sia i tifosi giallorossi che quelli bianconeri

Di certo non si può dire che non si parli di lui. Nicolò Zaniolo è uno dei giocatori più discussi degli ultimi anni in Serie A, sia per le sue grandi qualità in campo che per qualche perplessità fuori. E ora soprattutto per la questione calciomercato.

Il talento classe ’99 appena ieri ha compiuto 23 anni e anche in quel caso sono arrivate polemiche a proposito dei suoi repost. Infatti Zaniolo non ha ricondiviso nelle stories gli auguri della Roma mentre addirittura Tammy Abraham avrebbe cancellato i suoi di auguri al compagno di squadra. Comunque discorsi che poco hanno a che fare con il campo e il mercato, con il calcio in generale, e che lasciano il tempo che trovano. A differenza delle notizie vere e concrete, che sono di un destino lontano da Trigoria per Zaniolo: il giocatore vorrebbe vestire la maglia della Juventus, la Roma è assolutamente disponibile a trattare. La richiesta è di 50 milioni, va trovata la formula.

I social di Roma e Juventus totalmente divisi su Zaniolo: “Mi gasa”, “No è sopravvalutato”

E intanto i tifosi di entrambe le squadre si scatenano sui social, ma sono totalmente divisi in entrambi i casi. Romanisti dispiaciuti e altri non preoccupati, juventini che non vedono l’ora di abbracciarlo e tanti altri che non gradirebbero un suo arrivo. “Zaniolo, reduce da due infortuni gravissimi, non vale più di 5 milioni. Società allo sbando più totale!”, dice un sostenitore bianconero senza mezzi termini. “A me piacciono quei giocatori che vogliono fortemente la Juventus rifiutando altre destinazioni e a me questa cosa gasa”, “Zaniolo é già incatenato al cancello della Continassa”, scrivono altri. Al netto, appunto, delle perplessità: “Mi chiedo cosa abbia fatto Zaniolo per valere 50 milioni“, “Per fortuna il 10 è destinato a Pogba, ci mancava vedere Zaniolo col 10 della Juve”.

E anche i tifosi della Roma chiedono un intervento chiaro della società: “Se i Friedkin vogliono aiutare Mourinho e Pinto devono prendere in mano la situazione, subito. Altrimenti con Zaniolo comunque vada a finire ci impiccano la stagione. Devono parlare subito”. Alcuni sostenitori giallorossi, però, non accettano trattative e passi indietro del club con i rivali di sempre: “La Juve non vuole sconti per de Ligt, però li vuole dalla Roma per Zaniolo. Fa già ridere così”. Ma c’è anche chi invece lo sconto lo concederebbe: “Ma perché vi disperate per Zaniolo? Se ve lo pagano 40/45 milioni fate un affarone, acquisto perfetto per la Juve: italiano, strapagato e sopravvalutato”, “Vediamo se Zaniolo torna come era prima del doppio crociato, e io ho dei grossi dubbi, e se nel frattempo rinnova. Francamente non capisco questa sua voglia di andare a Torino per fare la panchina e rischiare di fare la fine di Bernardeschi. Vediamo, Dan decide”.

