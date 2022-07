Formula 1, prima vittoria per Sainz: Leclerc giù dal podio

Carlos Sainz vince il GP di Silverstone con la Ferrari: Leclerc paga una scelta sbagliata e finisce quarto

Carlos Sainz vince per la prima volta in carriera e lo fa allo scoccare del suo 150 GP in Formula 1. Una vittoria voluta ad ogni costo, tanto da sorpassare il suo compagno di scuderia Leclerc e costringerlo a difendersi (senza successo) da Perez e Hamilton.

Vince la Ferrari, che approfitta (con il pilota sbagliato?) della domenica difficile di Verstappen, settimo al traguardo al termine di una gara caratterizzata da mille problemi. Alle spalle dei primi quattro c’è Fernando Alonso, quindi Norris, Verstappen e Mick Schumacher che riesce a conquistare i primi punti mondiali della sua carriera. Punti anche per Vettel e per l’altra Haas di Magnussen.

Da segnalare lo spaventoso incidente al via con l’Alfa Romeo di Zhou che si cappotta e finisce oltre le barriere. Per il pilota cinese nessuna grave conseguenza, così come Albon, altro pilota coinvolto nell’incidente e trasportato in ospedale per accertamenti.