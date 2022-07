FOTO CM.IT | Celik è arrivato a Roma: ecco la freccia per Mourinho

Zeki Celik è sbarcato a Roma già oggi per cominciare la sua nuova avventura giallorossa

Era impaziente di cominciare la sua nuova avventura Zeki Celik, 25 anni, nuovo terzino della Roma. L’esterno turco arriva dal Lille dopo una lunga trattativa, in cui Tiago Pinto ha dovuto lavorare ai fianchi il club francese che alla fine ha ceduto per 7 milioni e soprattutto il 15% sulla futura rivendita.

Doveva sbarcare nella capitale la prossima settimana, domani, per avere il tempo di mettersi a disposizione di Mourinho nel raduno di martedì mattina a Trigoria per cominciare la nuova stagione. Invece Celik è arrivato già oggi nel pomeriggio, alle 14.40 circa: foto di rito, pollici in su per dare il via a tutta la trafila tra visite, firma e annunci del caso. Il turco è un giocatore fisico, ha corsa e gamba, sarà un ricambio importante per Karsdorp ma senza ovviamente escludere un sorpasso sull’olandese. L’alternativa a destra è stato uno dei problemi principali di Mourinho nella stagione appena trascorsa, Celik la tampona al meglio con una spesa abbastanza contenuta. Ora Pinto è atteso allo sprint per Frattesi prima di capire anche quanto spazio di manovra potrà avere dalle varie cessioni da concretizzare.